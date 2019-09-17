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Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков
05:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2016 года 24-летний мужчина добровольно пришел в военкомат города Горловка.

Взятому в плен на Светлодарской дуге пулеметчику "ДНР" избрана мэра пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"По ходатайству Артемовской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток жителю г.Горловки, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и нападении на граждан) УК Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2016 года 24-летний мужчина добровольно пришел в военкомат города Горловка, находящегося под временным контролем террористической организации "ДНР", где он был зачислен на должность заряжающего в состав минометной батареи, а летом 2019 года переведен во 2-й взвод 1-й мотострелковой бригады на должность пулеметчика.

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В информации отмечается, что находясь на передовых позициях НВФ, расположенных в с.Зайцево Бахмутского района Донецкой области, будучи вооруженным автоматом Калашникова, задержанный вместе с другими боевиками длительное время оказывал ожесточенной сопротивление военнослужащим ВСУ.

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Прокуратура, Суд, Плен, Светлодарская дуга, Пулеметчик боевиков.
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