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Пристайко: теме Крыма следует уделять больше внимания

Пристайко: теме Крыма следует уделять больше внимания
05:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:По его словам Вадима Пристайко, того, что делается, недостаточно, и общество не очень это чувствует, поэтому следует "снова и снова напоминать".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко признал, что теме оккупации Крыма следует уделять больше внимания, но возразил, будто новая власть ничего не делает для этого. Об этом Пристайко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает корреспондент Укринформа.

"Действительно (теме Крыма - ред.) немного уделяется внимания, потому что у нас много всего другого... Но я не могу сказать, что ничего не происходит - происходит коммуникация в отношении прав крымских татар. Происходит дискуссия, каким образом мы должны изменить состав нашего государства, должна ли быть территориальная автономия, или все же мы перейдем к этнической автономии... Безусловно, происходят разговоры о статусе санкций, каким образом мы защищаем свои экономические интересы, авиационные, морские перевозки - это все есть", - отметил министр.

Как отметил Пристайко, определенная проблема заключается в том, что мирный процесс на востоке Украины с самого начала был отделен от Крыма, поэтому и “минский” и “нормандский” процессы вообще не затрагивают его.

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"Это два разных набора санкций. Поэтому, уделяя теперь больше внимания процессу на востоке, мы меньше говорим (про Крым - ред.) просто по времени и внимании. Об этом необходимо просто напоминать", - подчеркнул глава МИД.

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Крым, Вадим Пристайко, Тема Крыма.
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