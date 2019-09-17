Скачать
Вторник, 17.09.2019
Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка
Главные события 16 сентября: Зеленский и Чапутова, Офис пациента и триумф Беленюка
Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ
Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ
Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы
Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы
Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день
Приметы и обряды на 17 сентября - Луков день

С 19 сентября въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя ограничат

С 19 сентября въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя ограничат
06:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины:С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен.

С 19 сентября на постоянной основе въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя с 7:00 до 10:00 ограничат в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение… Ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе", – сказано в сообщении на сайте мэрии в понедельник.

В информации отмечено, что решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

В КГГА также подчеркнули, что состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. "Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС). Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 12 сентября в КГГА заявили, что задымленность в Киеве обусловлена рядом факторов, будет создана рабгруппа для контроля качества воздуха.

"Есть несколько факторов, влияющих на экологическое состояние этих жилых массивов (Позняки, Осокорки, Харьковский массив - ИФ). За последний месяц в семь раз увеличилось количество пожаров травяных настилов, торфяников, территорий свалок в Киевской области. Безусловно, на экологический фон влияет и количество авто, и работа промышленных предприятий. И наша задача - ремонтировать эти предприятия, чтобы они становились более экологичными", - сказал замглавы КГГА Пантелеев во время посещения мусоросжигательного завода "Энергия".

Он подчеркнул, что город не может полноценно существовать без завода "Энергия", обеспечивающего утилизацию мусора, без Бортнической станции аэрации, очищающей сточные воды Киева и многих городов Киевской области.

Суд арестовали взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика боевиков

Вместе с тем, по словам Пантелеева, власти нацелены на прозрачный и честный диалог с теми, кто страдает от задымленности.

"Мы создаем рабочую группу, контроль качества воздуха будет осуществляться в круглосуточном режиме, а также на заводе ("Энергия" - ИФ) установлена система видеонаблюдения в мусорном бункере. Только имея объективную информацию, сможем принимать оперативные решения", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Борисполь, Ограничение, Грузовой транспорт, 19 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Viber представил новую функцию
03 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
04 Гороскоп на завтра, 17 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Низкое давление: причины и как улучшить состояние гипотоникам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сводка ООС: Еще одна смерть на Донбассе
Сводка ООС: Еще одна смерть на Донбассе
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Дом Гонтаревой под Киевом сожгли: детали
Дом Гонтаревой под Киевом сожгли: детали
Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку
Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь