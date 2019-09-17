На Донбасских КПВВ ограничено движение транспорта

Новости Украины:В пунктах пропуска на Донбассе в очередях – 280 авто.

Во вторник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 280 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30.

По данным пограничников, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался динамичным. В общей сложности через КПВВ пропустили 37 тысяч человек и 4,3 тысячи транспортных средств.