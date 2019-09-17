Шулявский мост могут не достроить в 2019 году

Новости Украины:Строительство Шулявского моста затягивается, а застройщик требует из бюджета еще денег для окончания ремонта.

Ремонт Шулявского моста в Киеве, который мэр столицы Виталий Кличко обещал запустить в 2019 году, затягивается. Застройщик и партнер мэра Максим Микитась отказывается уплачивать штраф в 250 миллионов гривень за махинации с тендером и просит выделить ему из бюджета на строительство вдвое больше средств. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

"Не происходит ничего. На строительной площадке три калеки", – отметил специалист в отрасли транспортного анализа и планирования Виктор Петрук. По его мнению, мост, скорее всего, останется объектом незавершенного строительство на ближайшие 5-15 лет.

А бывший народный депутат Юрий Левченко предположил, что Микитась уже вывел на свои заграничные счета полученные на мост деньги из бюджета и может сбежать из Украины. Тем временем, несмотря на это, Кличко выдал распоряжение, согласно которому фирме Микитася планируют выделить дополнительные 114 миллионов гривень из бюджета. "Похоже, предчувствие потери власти толкает Виталия Кличко на откровенный криминал в интересах своих друзей", – отмечается в сюжете.

Депутат Киевсовета заявил, что команда как команда Кличко украла 600 миллионов гривень на ремонте Шулявского моста.