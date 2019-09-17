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Во Львовской области не пропускают вагоны с углем из РФ

Во Львовской области не пропускают вагоны с углем из РФ
16:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Активисты блокируют доступ до железнодорожных путей не позволяя проехать вагонам с российским углем.

На Львовщине в городе Сосновка продолжается блокирование вагонов с российским углем. Активисты, большинство из которых участники АТО-ООС, устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.

Об этом рассказал депутат областного совета от шахтерского Червонограда Игорь Грабинский.

"Ветераны АТО-ООС и общественные активисты организовали круглосуточное дежурство возле вагонов с российским углем на железнодорожной станции Селец-Завоне в г.Сосновка. Участники акции препятствуют отправке российского угля на обогатительную фабрику", - отметил Грабинский.

По его словам, вагоны с российским углем, который закупила у страны-агрессора частная фирма, зафиксированы по всей Украине, недавно активисты отсняли соответствующий видеоролик в Хмельницком.

Грабинский выступил инициатором обращения к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады, Кабмину, СБУ, Генеральному прокурору, министрам энергетики и защиты окружающей среды о запрете торговли российским углем. Это обращение принял на недавней сессии Львовский областной совет.

В обращении отмечается, что 1 сентября на железнодорожную станцию Селец-Завоне в г.Сосновка прибыло 49 вагонов с углем. Абсолютно все они имеют российскую аббревиатуру и прописаны в Московской области. Это известие возмутило местное население, общественные организации, ветеранов боевых действий на востоке Украины.

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По состоянию на 10 сентября на железнодорожную станцию прибыло всего 113 вагонов из страны-агрессора. С каждым днем дело приобретает все большую огласку, растет и напряжение среди населения. Требование активистов - невозможность пребывания на территории Украины вагонов с российским углем и принятие на законодательном уровне решения о запрете торговли им.

Как отметил Грабинский, реакции Киева на обращение Львовского облсовета пока нет. Однако на его рассмотрение отводится 30 дней.

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Все по теме:

Львовская область, Уголь, Нацполиция, Ветеран АТО, ООС, Игорь Грабинский.
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