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В Ровенской области изъяли почти 40 кг незаконно добытого янтаря-сырца (Фото)

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В Ровенской области изъяли почти 40 кг незаконно добытого янтаря-сырца (Фото)
18:45 Сегодня Телеграф Фото:нацполиция

Новости Украины:В селе Рафаловка правоохранители обнаружили камень в доме местного жителя.

Сегодня, 17 сентября, около 9:00, в Ровенской области следователи и оперативники Владимирского отделения провели санкционированный обыск. В селе Рафаловка в домохозяйстве 31-летнего местного жителя изъяли почти 40 килограмм янтаря-сырца.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Ровенской области.

Правоохранители наведались к мужчине с целью найти незаконное оружие, но вместо этого обнаружили пакет с камнем, общее количество которого составляло 37 килограмм.

Полицейские изъяли камень и открыли уголовное производство за ст. 198 (Хранение имущества, добытого преступным путем) УК Украины.

Злоумышленнику грозит арест до 6 месяцев, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот самый срок.

Полицейский, перевозивший янтарь, задержан в Ровно

Напомним, с начала года полиция открыла 131 уголовное производство, связанное с незаконной добычей янтаря

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Ровенская область, Добыча, УК Украины, Янтарь, Нацполиция, Янтарь-сырец.
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