В Ровенской области с начала года открыто более 100 дел против добытчиков янтаря

Новости Украины:С начала года в Ровенской области открыли более сотни производств по незаконной добыче янтаря.

С начала года полиция открыла 131 уголовное производство, связанное с незаконной добычей янтаря. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

"В этом году следственными подразделениями начато 100 производств по статье 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр) и 31 по статье 198 Уголовного кодекса Украины за приобретение, получение, хранение или сбыт янтаря", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что во время их работы изъяли 52 мотопомпы, 19 транспортных средств и почти 172 кг янтаря.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает, что с незаконной добычей янтаря можно бороться только путем легализации бизнеса и контроля за ним.