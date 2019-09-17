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Сотрудники САП и НАБУ пришли с обысками на Криворожскую ТЭЦ

Сотрудники САП и НАБУ пришли с обысками на Криворожскую ТЭЦ
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:НАБУ и САП проводят обыски на Криворожской ТЭЦ в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на сумму более 80 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во вторник осуществляют санкционированные обыски на территории принадлежащего государству ПАО "Криворожская теплоцентраль" (Кривой Рог, Днепропетровская обл.).

"Санкционированные обыски НАБУ и САП осуществляют в ходе расследования злоупотреблений служебным положением должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций "Криворожской теплоцентралью" на общую сумму более 80 млн грн. Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с января 2019г", - сообщается во вторник в аккаунте НАБУ в Твиттер.

Пресс-служба НАБУ на странице Бюро в соцсети Фейсбук также уточнила, что детективы осуществляют обыски в помещениях ряда коммерческих компаний и Криворожской ТЭЦ.

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Согласно информации, предварительная правовая квалификация расследуемых НАБУ фактов - ч.5 ст. 191 УК Украины, то есть присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества).

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Днепропетровская область, SAP, Кривой Рог, НАБУ, Криворожская ТЭЦ.
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