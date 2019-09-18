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Полиция Киева разоблачила коррупционную схему в Национальном институте рака

Полиция Киева разоблачила коррупционную схему в Национальном институте рака
07:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Врачи уверяли онкобольных пациентов, что количество препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено, а поэтому требовали "вознаграждение" за "бесплатные" лекарства.

Сотрудники полиции Киева разоблачили организованные двумя должностными лицами Национального института рака (Киев) коррупционные схемы, а также установили ряд потерпевших онкобольных пациентов Института, а прокуратура столицы уведомила медиков о подозрении в совершении преступлений.

"Несмотря на то, что медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, последние (врачи –прим. ред.) уверяли онкобольных пациентов, что количество препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому, чтобы получить бесплатные лекарства, медики требовали от граждан "вознаграждение", в том числе и под видом благотворительной помощи. Так, суммы за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тыс. грн", - говорится в обнародованном во вторник вечером на сайте Нацполиции Украины сообщении.

Согласно информации, в настоящее время установлены 7 потерпевших, которые оплатили медикам почти 40 тыс. грн. По результатам следственно-оперативных мероприятий пока установлена причастность двух медиков к коррупционным схемам.

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В Нацполиции проинформировали, что во вторник, 17 сентября, прокуратура города Киева уведомила о подозрении заведующего поликлинического отделения Национального института рака и врача-онколога. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 184 (Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК Украины.

"Принимаются меры по установлению других потерпевших и проверяются сведения о нарушениях требований действующего законодательства при проведении закупок медицинских препаратов должностными лицами Национального института рака", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 16 августа во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.

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Киев, Рак, Полиция, Национальный институт рака, Нацполиция, Полиция Киева.
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