Скачать
Среда, 18.09.2019
Главные новости 17 сентября: Сгоревший дом Гонтаревой, новый состав делегации в ПАСЕ и старт Лиги чемпионов
Главные новости 17 сентября: Сгоревший дом Гонтаревой, новый состав делегации в ПАСЕ и старт Лиги чемпионов
Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским
Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским
Феноменальная игра тер Штегена спасла Барселону от поражения против Боруссии (Видео)
Тер Штеген спас Барселону от поражения против Боруссии Д (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария

Теплица на миллион: на Черниговщине мужчина выращивал плантацию конопли (Фото)

Теплица на миллион: на Черниговщине мужчина выращивал плантацию конопли (Фото)
08:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Черниговщине полиция разоблачила владельца высокотехнологичной теплицы с элитной коноплей и галлюциногенными грибами.

В Борзнянском районе Черниговской области полиция разоблачила владельца высокотехнологичной теплицы с элитной коноплей и галлюциногенными грибами стоимостью в миллион гривен по ценам «черного» рынка.

Как сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в области, вчера во время проверки оперативной информации о выращивании жителем одного из сел наркосодержащих растений правоохранители обнаружили в хозяйстве гражданина плантацию хорошо ухоженной конопли.

В ходе санкционированного обыска полиция задокументировала почти 1000 растений и изъяла более десяти килограммов высушенной марихуаны. Мужчина хозяйственное помещение приспособил для выращивания конопли, оборудовал его системой вентиляции, специальным освещением и утеплением.

Полиция Киева разоблачила коррупционную схему в Национальном институте рака

«Также «наркофермер» в лотках и банках выращивал несколько килограммов экзотических как для Черниговщины галлюциногенных грибов. По ценам «черного» рынка стоимость наркотического сырья оценивается в миллион гривен», - отмечается в сообщении полиции.

Полиция изъяла образцы растений и оборудования и направила их на экспертизу. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, а также по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве пятьдесят и более растений) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается следствие. Устанавливаются другие обстоятельства, указывающие на возможность совершения тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черниговская область, Конопля, Галлюциногенные грибы, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
03 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
04 Луценко привлекли к дисциплинарной ответственности
05 Всему голова: сколько хлеба можно есть человеку в день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине на учете почти 370 тысяч участников боевых действий
В Украине на учете почти 370 тысяч участников боевых действий
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел
Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел
Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь