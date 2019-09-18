Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения

Новости Украины:Не смотря на подготовку по отводу войск, все будет зависеть от таких же мер со стороны боевиков.

Украина готовиться к отводу своих войск по всей линии разграничения, однако состоится ли это разведение зависит от противоположной стороны. Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко. Он сообщил, что в настоящее время проводятся подготовительные меры. Такое задание поставлено министром обороны Украины, Генштабом ВСУ, а также президентом Украины.

Кроме этого, Кравченко сообщил о перспективах по созданию безопасных районов вблизи Золотого и Петровска. Создание таких районов планировалось еще в 2016 году, однако эти районы до сих пор остаются милитаризированными.

Решение о разводе сил на Донбассе было подписано представителями Украины, ЛДНР, ОБСЕ и России в 2016 году. Согласно документу нужно прекратить огонь и отвести войска. Также он предполагает диалог между Киевом и ЛДНР о социально-экономическом сотрудничестве, децентрализации и внесение в Конституцию Украины особого статуса Донбасса.

13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма, выразил уверенность, что на следующем заседании буде принято решение об окончательном отводе сил из Золотого и Петровского.

Кучма также сообщил, что над вопросам отвода войск на следующих отрезках работают военные. По его словам, в вопросе безопасности и выполнения Минских договоренностей, необходимо развести войска на расстояние 2 км.