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Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения

Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения
11:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Не смотря на подготовку по отводу войск, все будет зависеть от таких же мер со стороны боевиков.

Украина готовиться к отводу своих войск по всей линии разграничения, однако состоится ли это разведение зависит от противоположной стороны. Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко. Он сообщил, что в настоящее время проводятся подготовительные меры. Такое задание поставлено министром обороны Украины, Генштабом ВСУ, а также президентом Украины. 

Кроме этого, Кравченко сообщил о перспективах по созданию безопасных районов вблизи Золотого и Петровска. Создание таких районов планировалось еще в 2016 году, однако эти районы до сих пор остаются милитаризированными. 

Решение о разводе сил на Донбассе было подписано представителями Украины, ЛДНР, ОБСЕ и России в 2016 году. Согласно документу нужно прекратить огонь и отвести войска. Также он предполагает диалог между Киевом и ЛДНР о социально-экономическом сотрудничестве, децентрализации и внесение в Конституцию Украины особого статуса Донбасса.

Пленные и безопасность - главные темы на встрече ТКГ в Минске

13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма, выразил уверенность, что на следующем заседании буде принято решение об окончательном отводе сил из Золотого и Петровского. 

Кучма также сообщил, что над вопросам отвода войск на следующих отрезках работают военные. По его словам, в вопросе безопасности и выполнения Минских договоренностей, необходимо развести войска на расстояние 2 км.

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Донбасс, Владимир Кравченко, Золотое, Разведение войск, ЗСУ, ООС, Петровск.
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