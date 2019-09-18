В Карпатах выпал первый снег (Фото)

Новости Украины:В Карпаты уже пришла небольшая зима, в одной из областей выпал первый снег.

18 сентября в Карпатах выпал первый снег, за весь осенний период это первый случай. Сообщили в Черногорском горно поисково-спасательном посту.

"По состоянию на 08:00 18 сентября 2019 года на г. Поп Иван Черногорский (Ивано-Франковская обл. - ИФ) облачно, ветер юго-юго-западный 5-6 м/с. Температура воздуха 0 градусов. Падает мелкий снег",- сделали пост на странице в Facebook спасатели утром в среду.

По информации Укргидрометцентра, температура 18 сентября в среднем будет держаться на уровне от от 12 до 16 градусов тепла. На большей части территории Украины пройдут небольшие дожди.

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав четырнадцати районных государственных администраций Ивано-Франковской области в связи с окончанием срока полномочий главы государства