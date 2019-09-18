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В Карпатах выпал первый снег (Фото)

В Карпатах выпал первый снег (Фото)
11:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Карпаты уже пришла небольшая зима, в одной из областей выпал первый снег.

18 сентября в Карпатах выпал первый снег, за весь осенний период это первый случай. Сообщили в Черногорском горно поисково-спасательном посту.

"По состоянию на 08:00 18 сентября 2019 года на г. Поп Иван Черногорский (Ивано-Франковская обл. - ИФ) облачно, ветер юго-юго-западный 5-6 м/с. Температура воздуха 0 градусов. Падает мелкий снег",- сделали пост на странице в Facebook спасатели утром в среду.

По информации Укргидрометцентра, температура 18 сентября в среднем будет держаться на уровне от от 12 до 16 градусов тепла. На большей части территории Украины пройдут небольшие дожди.

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Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав четырнадцати районных государственных администраций Ивано-Франковской области в связи с окончанием срока полномочий главы государства

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Погода, Карпаты, Снег, Сентябрь.
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