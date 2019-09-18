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Командующий ООС провел встречу с представителем ООН в Украине (Фото)

Командующий ООС провел встречу с представителем ООН в Украине (Фото)
12:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Асенефа Лубрани посетила район проведения ООС на Донбасс.

Координатор системы ООН, постоянный представитель ПРООН в Украине Оснат Лубрани в ходе посещения района проведения операции Объединенных сил на Донбассе провела в Краматорске (Донецкая обл.) ознакомительную встречу с представителями ООС во главе с командующим операцией генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

"Во время брифинга стороны обсудили актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия, и консолидации усилий по дальнейшей надежной защите жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения. Также госпожа Оснат  Лубрани выразила уверенность в том, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться, в частности, в рамках устоявшегося механизма гражданско-военной координации", - сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

В свою очередь командующий операции ООС отметил, что произошли сдвиги к лучшему в гуманитарной сфере.

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"На Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан был еще проще и комфортнее", - сказал Кравченко.

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ООН, Донбасс, Владимир Кравченко, ООС, Оснат Лубрани.
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