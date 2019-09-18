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Бешенство в Миргороде: лиса покусала троих людей

Бешенство в Миргороде: лиса покусала троих людей
14:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В результате случившейся нападения в городе объявлен карантин.

В Полтавской области в городе Миргород лиса с бешенством покусала трех людей. С 17 сентября в городе объявлен карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Миргородского горсовета.

Такое решение приняла противоэпизоотическая комиссия.

В сообщении говорится, что 13 сентября животное, которое покусало троих человек, было обнаружено на ул. Сорочинской. В результате исследований стало известно, что лиса была больна бешенством.

В связи со случившемся с 17 числа был объявлен карантин. В городе проводят мероприятия ради обеспечения территории от распространения бешенства. Помимо всего в городе разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города.

Ветеринары призывают жителей привить своих и бездомных животных в соответствии с графиком. Он будет размещен на сайте горсовета и роздан председателям домовых и уличных комитетов. В случаи, если животное ведет себя странно  - сразу обращаться к ветеринарам.

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Напомним, Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовской области Украины из-за африканской чумы свиней.

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Полтавская область, Бешенство, Ветеринары, Карантин, Миргород, Лиса.
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