Бешенство в Миргороде: лиса покусала троих людей

Новости Украины:В результате случившейся нападения в городе объявлен карантин.

В Полтавской области в городе Миргород лиса с бешенством покусала трех людей. С 17 сентября в городе объявлен карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Миргородского горсовета.

Такое решение приняла противоэпизоотическая комиссия.

В сообщении говорится, что 13 сентября животное, которое покусало троих человек, было обнаружено на ул. Сорочинской. В результате исследований стало известно, что лиса была больна бешенством.

В связи со случившемся с 17 числа был объявлен карантин. В городе проводят мероприятия ради обеспечения территории от распространения бешенства. Помимо всего в городе разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города.

Ветеринары призывают жителей привить своих и бездомных животных в соответствии с графиком. Он будет размещен на сайте горсовета и роздан председателям домовых и уличных комитетов. В случаи, если животное ведет себя странно - сразу обращаться к ветеринарам.

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