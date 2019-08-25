Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Порошенко и Волкер встретились: что обусждали
Порошенко и Волкер встретились: что обусждали
Канада не хочет видеть РФ на встречах G7
Канада не хочет видеть РФ на встречах G7
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
Блейк Лайвли - 32: интересные факты из жизни знаменитой актрисы Голливуда
Блейк Лайвли - 32: интересные факты из жизни знаменитой актрисы Голливуда

Подложили свинью соседям: Беларусь из-за чумы ограничивает ввоз свинины из Львовщины

Подложили свинью соседям: Беларусь из-за чумы ограничивает ввоз свинины из Львовщины
13:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Львовской области в Беларуси отменяются.

Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовской области Украины из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Отмечается, что Беларусь вводят временные ограничения на ввоз из украинского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. Все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Львовской области в Беларусь отменяются.

Вспышка АЧС на Львовщине: к борьбе привлекли Нацгвардию

Тем временем, на Львовщине в связи с выявленным возбудителем африканской чумы свиней (АЧС) утилизировано почти 27 тыс. свиней.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, по состоянию на 06:00 25 августа обустроено семь котлованов для утилизации свиней, в трех котлованах проводилось сжигание туш свиней, четвертый и пятый котлован подготовлены для сжигания.Всего заложено и утилизировано 26 943 тушь.

Работы по забою и вывоз свиней продолжаются.

"Осуществляется план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения возбудителя АЧС, на месте созданы 4 поста полиции и 2 дезинфицирующих поста от Госпродпотребслужбы, работниками ООО "Галичина-Запад" проводятся работы по устройству подъездов и котлованов для утилизации туш свиней, от ГСЧС установлены две палатки "Гранд", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 августа на территории свинокомплекса "Галичина - запад" в с.Кавско Стрыйского района Львовской области была зафиксирована массовая гибель свиней. В образцах патологического материала, отобранного от погибших животных, был обнаружен возбудитель АЧС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Чума, Карантин, АЧС, Свиньи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула прокомментировал аварию с участием его тещи
02 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
03 Гороскоп на завтра, 25 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
05 Порошенко рассказал, почему он отсутствовал на Шествии достоинства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7: что на повестке дня 25 августа
Саммит G7: что на повестке дня 25 августа
Пока искали первый потеряли второй: Израиль лишился двух беспилотников
Пока искали первый потеряли второй: Израиль лишился двух беспилотников
Адская жара и редкие дожди: прогноз погоды на 25-26 августа
Жара и редкие дожди: прогноз погоды
&quot;Огромная честь&quot;: Алан Бадоев поделился впечатлениями от &quot;Шествия достоинства&quot;
"Огромная честь": Алан Бадоев поделился впечатлениями от "Шествия достоинства"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь