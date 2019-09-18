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Сводка ООС: на Донбассе не прекращаются обстрелы

Сводка ООС: на Донбассе не прекращаются обстрелы
20:32 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики с полуночи в среду 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду осуществили четыре обстрела украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – также два обстрела.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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