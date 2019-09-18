Метро Киева возобновило работу

Новости Украины:После инцидента с злоумышленником, угрожавшим взорвать мост в Киеве, метро возобновило работу в обычном режиме.

Все станции столичного метро в настоящее время открыты для обслуживания пассажиров, метрополитен возобновил свою работу в обычном режиме.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Twitter.

"Метро работает в обычном режиме!" - говорится в сообщении.

Друзі!

Метро працює у звичайному режимі!

Спокійного всім вечора! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) September 18, 2019

Как сообщалось ранее, около 16.30 метрополитен сообщил, что в связи с сообщением о минировании ряд станций красной линии метро закрыты. Отмечалось, что участок от станции "Дарница" до станции "Арсенальная" проверяется специалистами-взрывотехниками.

Позже стало известно, что закрыто движение транспорта по мосту Метро из-за угроз неизвестного с оружием взорвать мост.

Около 20.00 Главное управление Нацполиции в г. Киеве сообщило, что мужчина задержан.