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Метро Киева возобновило работу

Метро Киева возобновило работу
23:13 Ср, 18 Сентябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:После инцидента с злоумышленником, угрожавшим взорвать мост в Киеве, метро возобновило работу в обычном режиме.

Все станции столичного метро в настоящее время открыты для обслуживания пассажиров, метрополитен возобновил свою работу в обычном режиме.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Twitter.

"Метро работает в обычном режиме!" - говорится в сообщении.

Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ

Как сообщалось ранее, около 16.30 метрополитен сообщил, что в связи с сообщением о минировании ряд станций красной линии метро закрыты. Отмечалось, что участок от станции "Дарница" до станции "Арсенальная" проверяется специалистами-взрывотехниками.

Позже стало известно, что закрыто движение транспорта по мосту Метро из-за угроз неизвестного с оружием взорвать мост.

Около 20.00 Главное управление Нацполиции в г. Киеве сообщило, что мужчина задержан.

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Киев, Стрельба, Метрополитен, Мост Нацполиция.
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