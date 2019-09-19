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Четверг, 19.09.2019
Оккупанты активно роют траншеи возле Петровского
Оккупанты активно роют траншеи возле Петровского
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Оккупанты активно роют траншеи возле Петровского

Оккупанты активно роют траншеи возле Петровского
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По данным ОБСЕ, оккупанты обустраивают позиции на участке разведения.

Боевики российских оккупационных войск активно роют траншеи и обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского на Донбассе.

Об этом сообщается в последнем отчете ОБСЕ.

"15 сентября на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения в жилом районе Петровского обнаружена новая траншея с северо-востока на юго-запад (не зафиксированная на изображениях от 2 сентября 2019 года) протяженностью около 240 м, ориентировочно в 400 м к востоку от восточного края участка разведения", - говорится в отчете.

Одновременно ориентировочно в 900 м к северо-востоку от указанной траншеи обнаружена новая 70-метровая траншея, вырытая вдоль лесополосы, а ориентировочно в 1 км дальше на восток - еще две новые траншеи (протяженностью около 200 м и 660 м).

"Примерно в 900 м к северо-западу от указанных двух траншей по данным воздушного наблюдения выявлена недавно построенная позиция из двух траншей (обе протяженностью примерно 300 м)", - сообщили в миссии.

РФ оказалась не готова к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского

Кроме того, 17 сентября наблюдатели ОБСЕ обнаружили "почти построенное укрытие и около 20 человек в камуфляжной одежде, а также ориентировочно 12 грузовиков, одну землеройную машину и несколько кранов, которые рыли траншеи и выполняли полускрытые земляные работы возле дороги между Петровским и н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка)".

Уточняется, что это происходило к северо-востоку от участка разведения в районе Петровского.

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ОБСЕ, Донбасс, Петровское, ОРДЛО.
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