В ОБСЕ за сутки зафиксировали больше 50 взрывов на Донбассе

Новости Украины:В ОБСЕ прокомментировали ситуацию на Донбассе за последние сутки.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во вторник, 17 сентября, зафиксировала 55 взрывов в Донецкой области и не обнаружила ни одного нарушения режима прекращения огня на Луганщине.

Об этом информирует отчет ОБСЕ, обнародованный в среду.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (примерно 55), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ориентировочно 80 взрывов)", - отмечается в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку и югу от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также к востоку от Майорска (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области в течение отчетного периода СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня", - сообщили в миссии ОБСЕ.