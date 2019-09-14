США и Франция в ОБСЕ выступили против российской агрессии против Украины

Новости Украины:Франция и США в ОБСЕ настаивают на том, что РФ должна прекратить начатый ею конфликт в Украине.

Россия должна играть конструктивную участие в переговорах по имплементации Минских договоренностей с целью прекращения начатого и разжигаемого ею конфликта на Востоке Украины.

Об этом заявили во время совместной встречи 13 сентября в Вене постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилморт и глава миссии Франции при ОБСЕ Кристин Фаже, сообщает сайт американской миссии.

"Россия должна продолжать принимать конструктивное участие в переговорах по имплементации Минских договоренностей ради прекращения конфликта, который она начала и разжигала", - заявили во время встречи руководители американской и французской миссий при ОБСЕ.

Джеймс Гилморт и Кристин Фаже также подчеркнули, что США и Франция "совместно выступают против российской агрессии против Украины и в поддержку фундаментальных прав человека".

Обе страны считают, что ОБСЕ может играть более важную роль в предотвращении и противодействия вызовам безопасности в Европе и Евразии. Российскую агрессию в Украине, оккупацию части её территории и попытку аннексии Крыма во время встречи американского и французского дипломатов назвали одним из важнейших таких вызовов, говорится в сообщении.