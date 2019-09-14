Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от саммита нормандского формата

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал об основных ожиданиях президента Украины Владимира Зеленского от переговоров лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Франции, Германии и России).
Об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.
"Президент Зеленский хотел бы иметь окончательное решение вопроса на востоке и законченную войну. Это максимально то, чего мы ожидали. Мы уже шестой год ведем переговоры, на которых мы ожидаем, что наконец война уйдет с нашей земли, мы сможем развиваться как каждая цивилизованная нация, не станем платить каждый день и не читать утром о том, что очередной снайпер убил наших ребят", - заявил Пристайко.
"Если быть реалистами, то мы рассчитываем, что на этот раз тот прогресс, который был достигнут, те предложения, которые были сделаны президентом Зеленским, а это, в первую очередь, предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону линии соприкосновения, этот прогресс будет укреплен и мы сможем двигаться дальше", - подчеркнул глава МИД.
Также он сказал, что как только будет восстановлен мост в районе Станицы Луганской на линии разграничения, возобновится пассажиропоток, и начнется работа по окончательному разведению на еще двух участках - в Петровском и Золотом.
"Президент Зеленский не хочет три следующих, он просит, обращается с идеей ко всем - развести вдоль всей линии, все 400 км", - заявил Пристайко.
"Мы готовы открывать больше возможностей для наших людей, (осуществлять) социально-экономические платы, упростить им жизнь", - сказал Пристайко.
Также Украина хочет создать возможности, чтобы люди на оккупированной части Донбасса могли смотреть украинское телевидение и слушать радио.
"Мы еще ожидаем освобождения всех наших, кто остался в тюрьмах российских", - подчеркнул министр.