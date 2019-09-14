Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения

Новости Украины:Зеленский хотел бы разведения войск по всей линии разграничения, а не на отдельных участках.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за разведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, а не на отдельных участках, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Об этом сказал Пристайко на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

"Сейчас президент просит, обращается с идеей по разведению войск по всей линии разграничения", - сказал он.

Также министр иностранных дел заверил, что выборы на Донбассе не будут проходить на условиях боевиков.

"Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. Хочу подчеркнуть, что в Минских соглашениях записано, что местные выборы должны проводиться по украинскому законодательству", - сказал он.