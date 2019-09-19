Скачать
Четверг, 19.09.2019
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Какими деньгами нельзя будет расплатиться в Украине уже с октября
Какими деньгами нельзя будет расплатиться в Украине уже с октября
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Netflix дал зеленый свет новому датскому сериалу "Равноденствие 1985"
Netflix дал зеленый свет новому датскому сериалу "Равноденствие 1985"

В ДТП на Черкащине погибло двое детей

Смотрите фото (3)
В ДТП на Черкащине погибло двое детей
14:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины:Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой, в результате чего десять человек получили травмы.

В Черкасской области на автодороге "Канев-Чигирин-Кременчуг" в среду вечером произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса, в результате которого травмы получили 10 человек.

"Происшествие произошло вчера, 18 сентября, около восемнадцати часов между автомобилем BMW и рейсовым автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 10 человек, из которых 8 взрослых и 2 ребенка", сообщает в четверг Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По данному факту следственное управление полиции Черкасской области открыло уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

В Николаевской области произошло серьезное ДТП, погибли два человека

Как сообщалось ранее, в Черкасской области полицейские задержали злоумышленников, которые замучили до смерти двух мужчин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Черкасская область, ДТП, Нацполиция, Канев-Чигирин-Кременчуг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
05 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Дожди и порывистый ветер&quot;: прогноз погоды на 19 сентября
"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября
В НБУ раскрыли детали внедрения купюры в тысячу гривень
В НБУ раскрыли детали внедрения купюры в тысячу гривень
&quot;Страшилки об инопланетянах&quot;: Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
"Страшилки об инопланетянах": Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
Врачи поставили точный диагноз Ким Кардашьян
Врачи поставили точный диагноз Ким Кардашьян
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь