В ДТП на Черкащине погибло двое детей

Новости Украины:Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой, в результате чего десять человек получили травмы.

В Черкасской области на автодороге "Канев-Чигирин-Кременчуг" в среду вечером произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса, в результате которого травмы получили 10 человек.

"Происшествие произошло вчера, 18 сентября, около восемнадцати часов между автомобилем BMW и рейсовым автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 10 человек, из которых 8 взрослых и 2 ребенка", сообщает в четверг Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По данному факту следственное управление полиции Черкасской области открыло уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области полицейские задержали злоумышленников, которые замучили до смерти двух мужчин.