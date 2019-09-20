На Киевщине задержан злоумышленник, который после увольнения хотел сжечь начальника

Новости Украины:Мужчина хотел отомстить за свое увольнение с работы пытаясь поджечь заведующего складом на зернохранилище.

В Киевской области задержан мужчина, который хотел отомстить за свое увольнение с работы и пытался поджечь заведующего складом на зернохранилище.

Как сообщается на сайте областной полиции, по спецлинии 102 поступило сообщение от жителя Згуровского района о том, что его избил и пытался поджечь односельчанин.

"На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в с. Красное на территорию зернохранилища проник местный житель с бутылкой бензина в руках. В то время на предприятии находился заведующий складом. Злоумышленник облил работника жидкостью и пытался поджечь. Впрочем, не получилось. Спасли пострадавшему жизнь случайные свидетели и сильный ветер. Именно из-за него нападающий не смог зажечь спички", - рассказали в полиции.

При разговоре с правоохранителями "поджигатель" объяснил свой поступок тем, что его недавно уволили с работы на этом зернохранилище, и таким образом он хотел отомстить. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Пока полиция квалифицирует этот инцидент как покушение на убийство (ст. 115 Уголовного кодекса).