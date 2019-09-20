Новая волна "минирований" в Киеве: правоохранители проверяют детсады, больницы и мосты

Полиция Киева проверяет информацию о заминировании ряда детсадов, медучреждений, жилых домов, мостов, дипломатического и госучреждений, а также ТРЦ.

Об этом сообщает МВД в Twitter.

"Полиция проверяет анонимную информацию о заминировании 11 детских садов, 8 медицинских учреждений, 20 жилых домов, столичных мостов, 1 дипломатического и 7 госучреждений, а также ТРЦ", - говорится в сообщении.

#Київ: Поліція перевіряє анонімну інформацію про замінування 11 дитячих садочків, 8 медичних закладів, 20 житлових будинків, столичних мостів, 1 дипломатичної і 7 держустанов, а також ТРЦ

Друзі, поставтеся з розумінням до поліцейських заходів для перевірки даної інформації pic.twitter.com/vZpp8haBd2

— МВС України (@MVS_UA) September 19, 2019