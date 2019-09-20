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Пятница, 20.09.2019
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Новая волна "минирований" в Киеве: правоохранители проверяют детсады, больницы и мосты

Новая волна "минирований" в Киеве: правоохранители проверяют детсады, больницы и мосты
01:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Столицу опять "минируют", полиция проверяет госучреждения и детсады

Полиция Киева проверяет информацию о заминировании ряда детсадов, медучреждений, жилых домов, мостов, дипломатического и госучреждений, а также ТРЦ.

Об этом сообщает МВД в Twitter.

"Полиция проверяет анонимную информацию о заминировании 11 детских садов, 8 медицинских учреждений, 20 жилых домов, столичных мостов, 1 дипломатического и 7 госучреждений, а также ТРЦ", - говорится в сообщении.

 

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В МВД призвали граждан с пониманием отнестись к полицейским мероприятиям для проверки информации.

Ранее в столичной полиции сообщили, что работники правоохранительных органов в Киеве проверяют информацию о заминировании всех мостов, родильных домов и торгово-развлекательных центров.

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Киев, МВД, Минирование, Нацполиция.
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