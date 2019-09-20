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ОБСЕ: В Донецкой области увеличилось количество нарушений режима "тишины"

ОБСЕ: В Донецкой области увеличилось количество нарушений режима "тишины"
06:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ОБСЕ в среду зафиксировала увеличение взрывов на Донбассе.

СММ ОБСЕ констатировала в среду увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (около 280 взрывов), и снова не зафиксировала ни одного такого нарушения в Луганской области.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте ОБСЕ ежедневном отчете.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в частности, больше взрывов (около 280), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 55 взрывов)", - говорится в сообщении.

Большинство нарушений режима прекращения огня, а также большая часть взрывов, зафиксированы в южном направлении от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), в районах на запад от н.п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также на запад и западно-юго-западнее н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км на северо-восток от Донецка).

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"В Луганской области второй день подряд Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение отчетного периода", - отмечается в отчете ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что наблюдателей ОБСЕ не пропустили на блокпосте в оккупированном Петровском, вследствие чего они не смогли получить доступ к камере СММ.

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Донецкая область, ОБСЕ, Донбасс, ОРДО, ОРДЛО.
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