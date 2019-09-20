В Донецкой области ликвидирована авария на водопроводе Горловка-Торецк

Новости Украины:Под контролем украинской стороны совместно с СММ ОБСЕ на водопроводе Горловка-Торецк завершили ремонтные работы.

Жители Торецка и близлежащих населенных пунктов обеспечены водой благодаря проведенным ремонтно-восстановительным работам под контролем украинской стороны совместно с СММ ОБСЕ на водоводе "Горловка-Торецьк".

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

"Украинская сторона совместно с СММ ОБСЕ продолжает содействовать проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса. В частности, 18 сентября коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса" проведены ремонтно-восстановительные работы на водоводе "Горловка-Торецк", который является единственным источником поступления питьевой воды до города Торецк и близлежащих населенных пунктов. Во время ремонтно-восстановительных работ водопровода, выявленные повреждения были устранены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение пяти лет за повреждение водопровод останавливался по 4-5 раз на год от нескольких дней до двух недель. Без воды оставалось около 43 тыс. человек.

"В результате повреждения губилось около 200м3 воды на час. В зимнее время также существовала угроза прекращения теплоснабжения. Виток воды из водопровода мог привести к его полному разрушению, что в свою очередь привело бы к чрезвычайной ситуации, которая вызвала бы социальное напряжение в обществе", - добавили в штабе ООС.