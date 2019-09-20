Возле границы с Украиной заметили колонну тяжелой техники (Видео)

Новости Украины:По словам офицера ВСУ, видео было снято накануне, 19 сентября.

В сети появилось видео колонны военной техники ВС РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

Согласно видеозаписи, которую обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц", военная техника была замечена возле села Родионовка Ростовской области РФ.

«Вот вам, война б** готовится?...Смотрите, сколько единиц техники – танки, БПМ...Это перед Родионовкой", – говорит закадровый голос на видео.

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По словам офицера ВСУ, видео было снято накануне, 19 сентября.

«19.09.19 г. с. Родионовка Ростовской области. Колонна тяжелой российской бронетехники за 15 км от границы с Украиной. Военные учения, демонстрация силы, ротация или стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с разных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно", – говорится в сообщении.

Согласно картам Google, село Родионовка расположено на расстоянии примерно 70 км от границы с Украиной.