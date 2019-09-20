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Развращение несовершеннолетних: в Днепропетровской области задержан мужчина

Развращение несовершеннолетних: в Днепропетровской области задержан мужчина
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Девочка нуждается в психологической помощи.

В г.Каменское Днепропетровской области полицейские вчера задержали 53-летнего жителя г. Днепр, который подозревается в развращении 12-летней девочки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным ведомства, мать ребенка рассказала полиции, что неизвестный мужчина в тот день заманил ее дочь в квартиру и начал совершать в отношении нее развратные действия.

Полицейские Каменского отдела полиции оперативно установили и задержали злоумышленника.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Девочка нуждается в психологической помощи.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних) и избрании меры пресечения. Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Днепропетровская область, Несовершеннолетние, УК Украины, Развращение, Нацполиция.
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