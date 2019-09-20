Нацполиция задержала банду, которая обворовывала терминалы "I-Box"

Новости Украины:На Закарпатье правоохранители задержали трех мукачевцев, которые подозреваются в совершении краж и умышленном повреждении платежных терминалов "I-Box".

Как сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, мужчины с целью похищения денег повреждали технику и скрывались с места преступления.

Сегодня ночью воров удалось задержать в Хустском районе. Около 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Велятино Хустского района неизвестный повредил платежный терминал, а также похитил оттуда деньги.

Было установлено, что к преступлению причастны три человека. Злоумышленников удалось задержать Ими оказались трое жителей города Мукачево в возрасте от 24 лет до 31 года. Ранее задержанные уже фигурировали в делах о незаконном обороте наркотиков. Автомобиль «ВАЗ-2110», на котором передвигались мужчины, поместили на штрафплощадку.

Эти лица также подозреваются в серии аналогичных преступлений, совершенных на территории нескольких районов. Речь идет о 13 подобных случаях. Орудовали преступники на Иршавском, Виноградовском районах, в Мукачево и областном центре. Случай, имевший место в Ужгороде, в сети Интернет получил особый резонанс, поскольку речь шла о краже из терминала на автобусной остановке по улице Мытна.

Действия злоумышленников квалифицированы по статье 194 и части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества и кража с проникновением).

По делам продолжается дальнейшее документирование преступной группы и обыски. Фигуранты помещены в изолятор временного содержания.