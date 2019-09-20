В Киеве задержали псевдоминера админздания

Новости Украины:Взрывных устройств или веществ специалисты не нашли.

В Киеве полицейские задержали псевдоминера, который находясь на испытательном сроке за ложное сообщение о минировании, вновь совершил аналогичное преступление.

В Отделе коммуникации полиции Киева, мужчина сообщил о заложенной взрывчатке в админздании.

"Около часа ночи в полицию поступило сообщение о заминировании административного здания в Соломенском районе столицы. По адресу сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывных устройств или веществ специалисты не нашли.

"Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям полицейские за несколько минут установили личность псевдоминера, а сотрудники полка полиции особого назначения №1 задержали 30-летнего злоумышленника в его квартире", - сообщили в полиции.

Полицейским мужчина признался в содеянном и рассказал, что остался недоволен качеством работы сотрудников учреждения, размещенного в "заминированном" здании. Поэтому решил отомстить им, сообщив о якобы заложенной в здании взрывчатке.

Сейчас злоумышленнику грозит до восьми лет заключения, ведь следователи Соломенского управления полиции квалифицировали его действия по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.