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Грабеж и насилие: боевики на Донбассе устроили дебош

Грабеж и насилие: боевики на Донбассе устроили дебош
14:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Поступило заявление о физическом насилии и побоях, в отношении женщин и подростков, за якобы нарушение “комендантского часа”.

На Донбассе российские наемники грабят и применяют физическую силу к жителям населенных пунктов, где расположены их подразделения.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, ссылаясь на украинскую разведку.

По его словам, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с начала сентября текущего года существенно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных против местного населения.

В частности, российские наемники, угрожая оружием и применяя физическую силу, грабят местных предпринимателей, совершают кражи имущества жителей населенных пунктов, в которых располагаются подразделения оккупантов.

"Значительный рост на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей числа пострадавших местных жителей вызвано в первую очередь протекционистским отношением российско-оккупационного командования к военным преступникам, которые получили российские паспорта и, прикрываясь российским гражданством, избегают ответственности за совершение преступлений и правонарушений", - рассказал Праута.

С начала суток на Донбассе 4 обстрела: двое раненых

Он также отметил, что заявления о совершенных военными преступниками физическом насилии и побоях, в т.ч. в отношении женщин и подростков, за якобы нарушение "комендантского часа", как правило, даже не регистрируются т.н. "Местными правоохранительными органами".

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Боевики, Донбасс, Минобороны Украины, Оккупанты.
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