На донбасских КПВВ появятся режимные зоны: что это

Новости Украины:На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали строить режимные зоны.

Благодаря решению правительства Украины о передаче функций заказчика по строительству контрольных пунктов въезда-выезда от УДП "Укринтеравтосервис" к АО "Укрзализныця" в пятницу начались работы на объектах КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации со ссылкой на главу ОГА Юрия Гусева.

"Он отметил, что это является условием для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Кроме того, на следующей неделе в рамках рабочего визита в Херсонскую область министр инфраструктуры Владислав Криклий планирует посетить КПВВ и провести совещание относительно фактических сроков завершения строительства.