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На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" началось строительство режимных зон

На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" началось строительство режимных зон
17:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Строительство на КПВВ будет происходить в два этапа, и должно завершиться к 15 ноября.

На контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом, началось строительство режимных зон.

Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"Благодаря решению правительства о передаче функций заказчика по строительству контрольных пунктов въезда-выезда от УГП "Укринтеравтосервис" к АО "Укрзализныця" уже сегодня начались работы на объектах КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", - заявил он.

Гусев отметил, что это является условием для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон до 15 ноября.

Кроме того, по его словам, на следующей неделе в рамках рабочей поездки в Херсонскую область министр инфраструктуры Владислав Криклий планирует посетить КПВВ и провести совещание относительно фактических сроков завершения строительства.

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Реализация проекта по обустройству КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом включает два этапа. Первый - создание режимных зон - планируется осуществить до 15 ноября. Второй - обустройство сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг.

13 июля во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский поручил до 20 декабря завершить второй этап.

На реализацию проекта необходимо 170 млн грн.

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Херсонская область, Каланчак, Чонгар, Юрий Гусев.
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