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Защита киевского "минера" моста намерена подавать апелляцию

Защита киевского "минера" моста намерена подавать апелляцию
19:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат бывшего военного Алексея Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, будет подавать апелляцию на решение суда о мере пресечения.

Об этом адвокат Сергей Полищук заявил после оглашения Днепровским районным судом решения об избрании меры пресечения Белько в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 288 тыс. грн.

Защитник отметил, что в настоящее время неизвестно, будет ли вноситься залог за Белько и кто его внесет. Однако отметил, что решением суда он не доволен, так как надеялся на то, что его клиента возьмут на поруки, а поэтому будет подавать апелляцию на это решение.

18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина угрожает оружием и выражает намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов. Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Следователи определились с подозрением "минеру" моста в Киеве

Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и денег. 

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Теракт, Киев, Мост Метро, Алексей Белько.
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