Противник в ООС осуществил 10 обстрелов, есть пострадавшие

Новости Украины:Трое украинских военных ранены с начала суток пятницы на Донбассе.

С начала суток пятницы до вечера боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего трое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… В течение текущих суток трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 3 обстрела позиций ООС: неподалеку н.п.Новолуганское - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Крымского - из гранатометов различных систем; неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.