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"Минеру" моста Метро в Киеве вынесли меру пресечения

"Минеру" моста Метро в Киеве вынесли меру пресечения
19:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Суд арестовал на 60 суток угрожавшего взорвать киевский мост Метро экс-военного Белько, с залогом в 288 тыс. грн.

Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения для бывшего военного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в столице, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

В пятницу вечером, вернувшись из совещательной комнаты, судья Юлия Иванина огласила решение суда, согласно которому Белько избрана мера содержания под арестом на спрок в 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что в случае внесения залога в отношении Белько будет применен электронный браслет.

"В случае внесения залога на него будут возложены обязательства и применено электронное средство контроля", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Что касается возможного обжалования решения суда, то, по словам Максимец, прокуратура определится с этим после ознакомления с полным текстом решения.

Как сообщалось, 18 сентября около 16.00 неизвестный мужчина остановился в своем автомобиле на мосту Метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост. Четких требований мужчина не выдвигал.

В течение почти четырех часов проводилась спецоперация по его обезвреживанию и задержанию. В результате злоумышленника удалось задержать без применения силы.

Защита киевского "минера" моста намерена подавать апелляцию

Личность мужчины установлена – Алексей Белько, он уроженец поселка Форос в Крыму, участвовал в операции на востоке Украины, имеет звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах в Киевской области. Его доставили в полицию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержанный находился под действием наркотиков. Глава МВД намерен ходатайствовать о взятии его на поруки и минимальном наказании.

В то же время, 20 сентября директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что следствие полиции Киева будет просить у суда меру пресечения для Белько в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца безальтернативно.

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Теракт, Киев, Мост Метро, Алексей Белько.
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