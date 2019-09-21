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В Ивано-Франковске установят зонтичную аттракцию

В Ивано-Франковске установят зонтичную аттракцию
01:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В центре Ивано-Франковска будет расположена "аллея зонтиков".

На улице Витовского в центре Ивано-Франковска установят конструкцию из сотни цветных зонтиков.

Как заявил начальник управления архитектуры, дизайна и градостроительной деятельности Ивано-Франковского горсовета Орест Кошик, общая площадь конструкции будет составлять 15х20 метров, сообщает Блиц-Инфо.

«Между домом, где находится управление архитектуры, и соседним натянут тросы и установят около сотни цветных зонтиков. Всю конструкцию подсветят. Похожая аттракция есть во Львове и нескольких других городах. Будет очень красиво и интересно выглядеть», - сказал Кошик.

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Конструкция будет установлен на улице Витовского между домами № 2 на ул. Грушевского, № 11 и № 9 на ул. Независимости.

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Ивано-Франковск, Зонтик, Орест Кошик.
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