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ГСЧС: На Черниговщине ликвидировали более 1600 пожаров в экосистемах

ГСЧС: На Черниговщине ликвидировали более 1600 пожаров в экосистемах
03:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На Черниговщине пожары выжгли более 5 тыс. га земли.

Нынешние пожары в экосистемах Черниговщины выжгли более 5 тыс. га территории области, примерно в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила сотрудник пресс-службы Управления ГСЧС в Черниговской области Ирина Щукина.

"Площадь, по которой прошел огонь в экологических системах Черниговщины с 1 марта текущего года и по сегодняшний день, превысила 5,1 тыс. га. В прошлом году с 1 апреля (именно тогда начали сжигать сухостой) и до середины сентября пожары в экосистемах выжгли 932 гектара", - рассказала Щукина.

По ее словам, с начала этого года пожарно-спасательные подразделения области ликвидировали 1680 пожаров в экосистемах. Кроме того, 144 - в жилом секторе. Причинами их возникновения стало сжигание сухой растительности и мусора. В результате таких пожаров 4 человека погибли, еще 2 получили ожоги, добавила сотрудница ГСЧС.

Она напомнила, что в прошлом году по состоянию на 19 сентября были зарегистрированы 664 пожара сухой травы, на торфяниках и в лесах, то есть, по количеству их стало в 2,5 раза.

Пожар на свалке, в Черниговской области, произошел из-за поджога

С целью предотвращения бедствия спасатели, экологи и правоохранители проводят профилактические рейды и разъяснительную работу среди населения, но реально ситуацию спасают только дожди, отметила Щукина.

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Пожар, Черниговщина, Спасатели, Пожарные, Огонь, ГСЧС.
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