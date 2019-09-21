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День спасателя: движение автомобилей в Киеве будет перекрыто

День спасателя: движение автомобилей в Киеве будет перекрыто
09:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Перекроют ул. Крещатик - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

В Киеве на Крещатике с 9:00 субботы до 19:00 воскресенья будут продолжаться торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя, в связи с чем движение автотранспорта по этой улице будет перекрыто.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как говорится в распоряжении в КГГА №1033, будут проведены соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель Украины. Киев-2019". "В связи с мероприятием предусмотрен запрет движения всех видов транспорта с 22:00 20 числа по 23:00 22 сентября на улице Крещатик - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной", - говорится в сообщении.

Мероприятие организовано для популяризации профессии пожарного-спасателя среди жителей и гостей столицы, повышения психологической устойчивости к действий в чрезвычайных ситуациях сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайных ситуаций.

У ГСЧС будет новая символика

Напомним, во время официального торжества по случаю Дня спасателя в Украине премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул задачу власти в обеспечении спасателей.

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Киев, Украина, КГГА, Крещатик, День спасателя, Госслужба.
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