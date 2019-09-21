США помогут украинским пограничникам с моделью охраны границы (Фото)

Новости Украины:Сотрудники Погранично-таможенной службы США будут помогать ГПСУ тестировать новую модель охраны границы.

Представители Погранично-таможенной службы США помогут украинским пограничникам в апробации новой модели охраны границы на одном из участков, заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Дейнеко с делегацией офицеров Госпогранслужбы Украины находятся с рабочим визитом в США, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Дейнеко подчеркнул, что полученные в ходе рабочего визита знания будут активно внедряться в Госпогранслужбе. "В частности, на одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители Погранично-таможенной службы США", - отметил он.

Украинская делегация изучила особенности работы Погранично-таможенной службы США. "Это бесценный опыт, ведь фактически находились на одном из сложных участков – границе с Мексикой", - отметил Дейнеко.

Напомним, большинство украинцев выражают высокое доверие структурам в составе Министерства внутренних дел Украины, в том числе ГСЧС, Нацгвардии и ГСПУ.