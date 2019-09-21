На Тернопольщине состоялось самое масштабное военное паломничество

Новости Украины:К XI военного паломничества изготовлен специальный памятный знак для участников паломничества.

ХІ Всеукраинское военное паломничество к чудотворной иконе Божьей Матери началось в селе Зарваница на Тернопольщине.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Утром в село Зарваница, где веками хранится чудотворный образ Божией Матери, прибыли участники ХІ Всеукраинского военного паломничества. Нынешнее паломничество, которое продлится два дня, посвящается военнослужащим и их семьям и проходит под лозунгом "Я и дом мой будем служить Господу!".

Среди участников военного паломничества - представители Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, ГСЧС и пенитенциарной службы Украины», - рассказал корреспонденту агентства пресс-секретарь Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ Олег Харчишин.

Также, по его словам, в паломничестве принимают участие военнослужащие силовых структур Украины и члены их семей, добровольцы, семьи погибших воинов, курсанты, лицеисты, военные капелланы разных конфессий, волонтеры, миряне и представители общественности.

Организаторы паломничества - Департамент военного капелланства Патриаршей курии Украинской Греко-Католической Церкви совместно с Министерством обороны Украины, Национальной гвардией Украины и Государственной пограничной службой Украины. Паломничество совершается с благословения и при участии военного епископа – владыки Михаила Колтуна, руководителя Департамента.

К XI военного паломничества изготовлен специальный памятный знак для участников паломничества.