Рождество Пресвятой Богородицы: красивые поздравления на украинском языке

Чтобы вы могли поделиться радостью праздника с близкими людьми, мы выбрали красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и в прозе.

Этот день считают радостным событием, семьи вместе отправляются на церковные богослужения, а также приветствуют друг друга с этим праздником.

В церковном календаре сентября есть много дат, про которые нужно знать верующему человеку. После праздника Михайлово Чудо с его давними запретами одной из таких важных дат является праздник Рождество Пресвятой Богородицы.

Богородица символизирует единение Бога с человеческим родом, христиане просят у Девы Марии защиты и благословения. Также праздник называют "Второй Пречистой" или "осенины", ведь в этот день, 21 сентября, по народному календарю наступает осень.

Тебе я вітаю з Різдвом,

І в свято Богородиці святої,

Нехай наповниться твій дім

Успіхом, радістю і теплотою!

Нехай не покидає доброта,

Завжди усмішка буде на устах,

Хороша збувається мрія,

Хай щастя розквітає й надія!

Вас сьогодні вітаю,

Кращого за все бажаю!

Богородиця свята

Нехай успіх обіця!

***

Від щирого серця прийміть вітання зі світлим і прекрасним святим святом – Днем Різдва Пресвятої Богородиці! Бажаю спокою на душі, сімейної гармонії, міцного кохання і добрих намірів! Нехай Пресвята Богородиця береже вас і ваших близьких!

Різдво сьогодні незвичайне —

Свято Богородиці святої!

Нехай ваш дім теплом осяє,

І радість не обходить стороною.

Нехай молитви будуть всі почуті,

Нехай любов ввійде в сімейний круг!

Вірте в диво, вірте в сили вищі!

В тепло святих чарівних рук!

Благословенні небеса

Дарують людям чудеса!

По землі звістка розлетілася –

Марія Діва народилася!

Серця бажаю вам відкрити,

У них щастя скоріше впустити,

І чудеса нехай у життя прийдуть,

І вам удачу принесуть!

Від щирого серці вітаю з цим прекрасним святим святом! Бажаю спокою на душі, сімейної гармонії, міцного кохання і добрих намірів! Нехай Пресвята Богородиця береже вас і близьких!

***

У день Різдва Богородиці

Чудо трапиться нехай.

Серце хай щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Нехай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

Вітаю з Різдвом Богородиці! Бажаю, щоб ваші молитви до Бога завжди були почуті, щоб кожен день відбувалося диво, щоб Пресвята Богородиця простягнула вам руку допомоги в тяжку хвилину, а Ангел-охоронець ніколи не покидав вас.

***

Прийміть сердечні вітання у свято Різдва Пресвятої Богородиці. Бажаю вам світлого і доброго шляху по життю, на якому вам будуть зустрічатися тільки добрі люди. Бажаю чистих і благих помислів, які зроблять ваше життя щасливим і радісним. Бажаю, щоб кожен день приносив благодать і умиротворення. Нехай Пресвята Богородиця захистить вас від біди і горя.

Мої рідні і кохані! Вітаю вас із Різдвом Пречистої Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, щастя, здоров’я, радості, удачі благополуччя, сонця і посмішок. Нехай Пресвята Богородиця рятує вас і ваших близьких від усіляких негараздів. Божої благодаті і любові вам!

***

Тебе я вітаю з Різдвом,

І в свято Богородиці святої,

Мій друг, нехай наповниться твій дім

Успіхом, радістю і теплотою!

Нехай не покидає доброта,

Завжди усмішка буде на устах,

Хороша збувається мрія,

Хай щастя розквітає на очах!