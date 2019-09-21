Рождество Пресвятой Богородицы: красивые поздравления на украинском языке

Этот день считают радостным событием, семьи вместе отправляются на церковные богослужения, а также приветствуют друг друга с этим праздником.
В церковном календаре сентября есть много дат, про которые нужно знать верующему человеку. После праздника Михайлово Чудо с его давними запретами одной из таких важных дат является праздник Рождество Пресвятой Богородицы.
Богородица символизирует единение Бога с человеческим родом, христиане просят у Девы Марии защиты и благословения. Также праздник называют "Второй Пречистой" или "осенины", ведь в этот день, 21 сентября, по народному календарю наступает осень.
Тебе я вітаю з Різдвом,
І в свято Богородиці святої,
Нехай наповниться твій дім
Успіхом, радістю і теплотою!
Нехай не покидає доброта,
Завжди усмішка буде на устах,
Хороша збувається мрія,
Хай щастя розквітає й надія!
Вас сьогодні вітаю,
Кращого за все бажаю!
Богородиця свята
Нехай успіх обіця!
***
Від щирого серця прийміть вітання зі світлим і прекрасним святим святом – Днем Різдва Пресвятої Богородиці! Бажаю спокою на душі, сімейної гармонії, міцного кохання і добрих намірів! Нехай Пресвята Богородиця береже вас і ваших близьких!
Різдво сьогодні незвичайне —
Свято Богородиці святої!
Нехай ваш дім теплом осяє,
І радість не обходить стороною.
Нехай молитви будуть всі почуті,
Нехай любов ввійде в сімейний круг!
Вірте в диво, вірте в сили вищі!
В тепло святих чарівних рук!
Благословенні небеса
Дарують людям чудеса!
По землі звістка розлетілася –
Марія Діва народилася!
Серця бажаю вам відкрити,
У них щастя скоріше впустити,
І чудеса нехай у життя прийдуть,
І вам удачу принесуть!
Від щирого серці вітаю з цим прекрасним святим святом! Бажаю спокою на душі, сімейної гармонії, міцного кохання і добрих намірів! Нехай Пресвята Богородиця береже вас і близьких!
***
У день Різдва Богородиці
Чудо трапиться нехай.
Серце хай щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Нехай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.
Вітаю з Різдвом Богородиці! Бажаю, щоб ваші молитви до Бога завжди були почуті, щоб кожен день відбувалося диво, щоб Пресвята Богородиця простягнула вам руку допомоги в тяжку хвилину, а Ангел-охоронець ніколи не покидав вас.
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Прийміть сердечні вітання у свято Різдва Пресвятої Богородиці. Бажаю вам світлого і доброго шляху по життю, на якому вам будуть зустрічатися тільки добрі люди. Бажаю чистих і благих помислів, які зроблять ваше життя щасливим і радісним. Бажаю, щоб кожен день приносив благодать і умиротворення. Нехай Пресвята Богородиця захистить вас від біди і горя.
Мої рідні і кохані! Вітаю вас із Різдвом Пречистої Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, щастя, здоров’я, радості, удачі благополуччя, сонця і посмішок. Нехай Пресвята Богородиця рятує вас і ваших близьких від усіляких негараздів. Божої благодаті і любові вам!
***
Тебе я вітаю з Різдвом,
І в свято Богородиці святої,
Мій друг, нехай наповниться твій дім
Успіхом, радістю і теплотою!
Нехай не покидає доброта,
Завжди усмішка буде на устах,
Хороша збувається мрія,
Хай щастя розквітає на очах!