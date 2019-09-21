Сотрудник Нацполиции пытался "отмазать" виновника ДТП за 2 тыс долларов

Новости Украины:В Донецкой области следователя полиции будут судить за получение 2 тысяч долларов взятки.

Как сообщает Государственное бюро расследований, направлен в суд обвинительный акт в отношении следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Главного управления Нацполиции в Донецкой области, подозреваемого в вымогательстве и получении 2 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Досудебным расследованием установлено, что за 2 тысячи долларов правоохранитель обещал не привлекать к уголовной ответственности лицо, совершившее ДТП. Полицейского задержали при попытке бегства с места получения последней части неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен.

Действия следователя были квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды).

Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.