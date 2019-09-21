ДТП в Киеве: грузовик протаранил троллейбус (Видео)

Новости Украины:В результате ДТП с троллейбусом пострадавших нет.

В Киеве на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что у грузовика "Газель" на ходу лопнуло колесо, когда он проезжал рядом с троллейбусом, в результате чего грузовик занесло, и он протаранил общественный транспорт.

В результате удара участников ДТП протащило вперед еще на несколько метров.

Также сообщается, что на момент аварии в троллейбусе были пассажиры, однако пострадавших нет.

Напомним, в Запорожской области вечером 20 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.