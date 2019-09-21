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В Одессе автомобиль наехал на участников акции (Видео)

В Одессе автомобиль наехал на участников акции (Видео)
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Люди перекрыли дорогу на улице Королева. протестуя таким образом против стройки начатой на территории детского сада.

В Одессе в пятницу в результате наезда автомобиля во время акции протеста на пешеходном переходе травмированы два человека.

20 сентября на улице Академика Королева собрались граждане, недовольные строительством на территории местного детского сада. В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, тем самым ограничивая движение транспорта.

Подъехав к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского, охранявшего общественный порядок, и участницу акции. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног.

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Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами (ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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Протест, Одесса, ДТП, Наезд.
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