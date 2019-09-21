Блокада угля на Львовщине: полиция угрожает применить силу

Новости Украины:На месте происшествия работают подразделения полиции области во главе с ее начальником Василием Виконским.

Во Львовской области на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, загруженные углем. Полиция предупреждает о применении мер принуждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

На месте происшествия работают подразделения полиции области во главе с ее начальником Василием Виконским.

"Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить беззаконие. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения",- заявил Виконский.