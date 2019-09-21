Скачать
Суббота, 21.09.2019
Трубу "прослушивают": в ГБР сделали заявление (Фото)
Трубу "прослушивают": в ГБР сделали заявление (Фото)
Климкин: Украину будут воспринимать как источник проблем
Климкин: Украину будут воспринимать как источник проблем
Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0
Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0
Флагманы OnePlus начали получать обновление до Android 10
Флагманы OnePlus начали получать обновление до Android 10

Названо количество пострадавших во время блокады угля на Львовщине

Названо количество пострадавших во время блокады угля на Львовщине
18:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Пять правоохранителей пострадали во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине.

Во Львовской области во время мероприятий по разблокированию движения поездов с углем на железнодорожной станции "Сосновка" пострадали пять правоохранителей, сообщили в полиции Львовской области.

"Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения пяти правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

В пресс-службе также отметили, что на законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. "Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление", – добавили в ведомстве.

Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные.

Ранее сообщалось, что в Сокальское отделение полиции 21 сентября поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Блокада угля на Львовщине: полиция угрожает применить силу

В свою очередь, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Верховной Рады 9-го созыва Михаил Волынец сообщил о задержаниях протестующих. "…на станции Сосновка во Львовской области силовики арестовывают участников АТО, которые более 20 суток блокируют вагоны с российским углем", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

На странице "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Фейсбуке указано, что задержанных более 20 человек, в том числе народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Семен Семенченко.

По информации местного издания Zaxid.net, на ж/д станции "Сосновка" на протяжении нескольких дней активисты, шахтеры и участники боевых действий блокируют вагоны с углем. Они требуют пояснений, каким образом уголь из страны-агрессора (на вагонах есть надпись РЖД – "Российские железные дороги") оказался в Западной Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Уголь, УК Украины, Сосновка, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
Загороднюк выполнил поручение Зеленского
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь