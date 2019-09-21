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Вечерняя сводка ООС: режим "тишины" нарушен 7 раз

Вечерняя сводка ООС: режим "тишины" нарушен 7 раз
20:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:С начала суток субботы на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям.

С начала суток субботы до вечера боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела позиций ООС: трижды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Заиченкового - из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела украинских позиций: дважды неподалеку Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки по направлению Калиновой - из ручного противотанкового гранатомета.

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Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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